Вести Кабардино-Балкария — 2021.06.11 14:30

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.06.11

— Казначайствэм и лэжьыгъэм теухуа зэ1ущ1э.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2021.06.11

— Республиканы башчысы Къырал казначействону таматасы Александр Демидов бла тюбешгенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2021.06.11

— Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2021.06.11

— Парламентым паспорт щатащ.

Подробнее