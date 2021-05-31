Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.31 14:30

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.05.31

— Терроризмэм пэщ1эт лъэпкъ комитетым, КъБ-м щы1э оперативнэ штабым фыкъыхуреджэ мы махуэхэм набдзэгубдзаплъэу фыщытыну

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Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2021.05.31

— Республиканы башчысы Казбек Коков июнь айны 2-ден 5-не дери Санкт Петербургда бардырыллыкъ халкъла аралы экономика форумгъа къатышырыкъды

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2021.05.31

— В Парламенте КБР обсудили вопросы обеспЕчения населения услугами связи и доступа к интернету (ЗАПИСЬ: Ислам Ашхотов).

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