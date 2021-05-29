Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.29 08:00

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.28

— Къэралым и пащхьэ щи1э ф1ыщ1эм папщ1э япэ степеным и орденыр КъБ-м и хэхак1уэ комиссэм и тхьэмадэ Джэш Вячеслав къыхуагъэфэщащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.28

— Полномочный представитель Президента России в СКФО провел сегодня рабочую встречу членами Совета Консорциума вузов Северного Кавказа.

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