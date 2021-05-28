Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.28 20:45

— Къэралым и пащхьэ щи1э ф1ыщ1эм папщ1э япэ степеным и орденыр КъБ-м и хэхак1уэ комиссэм и тхьэмадэ Джэш Вячеслав къыхуагъэфэщащ.

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