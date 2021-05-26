Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.26 14:30

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.05.26

— «Псы къабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э ди республикэм лэжьыгъэхэр объект 18-м щагъэзащ1э.

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.05.26

— Республиканы башчысы «Россети»мюлкню ШК-да оноучусу бла тюбешгенди.

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.26

— Глава КБР проводит заседание по инвестициям и предпринимательству (К. КОКОВ).

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Радио КБР 11.00 kab – 2021.05.26

— Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ Советым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.05.26

— Республиканы башчысы «Россети»мюлкню ШК-да оноучусу бла тюбешгенди.

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