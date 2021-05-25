Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.25 21:05
Главная » Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.25 21:05 » Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.25 21:05
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.25
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1этынымк1э комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.
Радио КБР 18.00 bal – 2021.05.25
— Республиканы бшчысы Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны бирикдирилген жыйылыуун бардыргъанды.
Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.25
— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.