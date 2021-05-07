Вести Кабардино-Балкария — 2021.05.07 21:05

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.07

— Правительствэм и унэм зэ1ущ1э щек1уэк1ащ Тек1уэныгъэшхуэр илъэс 76 зэрырикъур зэрагъэлъэп1эну щ1ык1эм теухуауэ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.07

— В Прохладном состоялся автопробег ко Дню Великой Победы

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.05.07

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек Правительствэм и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ абы щытепсэлъыхьащ тек1уэныгъэшхуэр илъэс 76 зэрырикъур зэрагъэлъэп1эну щ1ык1эм

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