Вести Кабардино-Балкария — 2021.03.22 21:05

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.22

— Гъатхэпэм и 21-22 махуэхэм ди лъэпкъэгъухэм ягъэлъап1э гъэрэ щ1ырэ зэрызэхэк1ыр

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.22

— «Сириус-2021» -деген космос программаны кесини ишин бардырады

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.22

— Таймураз Ахохов на отчетной сессии Совета местного самоуправления рассказал об итогах благоустройства города в 2020 году и планах на …

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