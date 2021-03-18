Вести Кабардино-Балкария — 2021.03.18 21:05

— Кърым республикэр Урысейм къызэрыгухьэжрэ илъэси 7 щрикъум ирихьэл1эу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек а щ1ыналъэм и л1ыщхьэм ехъуэхъуащ

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