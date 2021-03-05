Вести Кабардино-Балкария — 2021.03.05 21:05

— УФ-м и Правительствэм деж щы1э щ1ыналъэ зыужьыныгъэмк1э комиссэм и зэ1ущ1эм видеоконференсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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