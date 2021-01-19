Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.19 14:30
Главная » Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.19 14:30 » Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.19 14:30
Related Posts
Последние записи
- Альберт Шомахов – лучший пауэрлифтер Кабардино-Балкарии
- Глобальный розыгрыш призов для жителей Кабардино-Балкарии провели «Единый информационно-расчётный центр» совместно с Региональным оператором «Экологистика» и «Газпром межрегионгаз Нальчик»
- В Республиканской детской библиотеке имени Бекмурзы Пачева сегодня начались традиционные чтения
- COVID-19 — с начала 2021 года заразились более 1500 жителей КБР
- С сегодняшнего дня прививать от ковида станут все Центральные районные больницы республики и их амбулатории