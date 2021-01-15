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Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.15 14:30
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Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.15 14:30
Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.15 14:30
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В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с замминистра транспорта России — руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком
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