Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.14 21:05

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.01.14

— УФ-м щ1ыналъэ зыужьыныгъэмк1э и Правительствэ комиссием и зэ1ущ1эм хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.01.14

— Коронавирус бла байламлы болум осаллай къалады

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.01.14

— Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

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