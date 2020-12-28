Вести Кабардино-Балкария — 2020.12.28 21:05

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.28

— УФ-м экономикэ зыужьыныгъэмк1э министрым и япэ къуэдзэ Бабич Михаил КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.28

— Казбек Коков къутхарыучуланы байрамлары бла алгъышлагъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.28

— В парламенте КБР наградили жителей КБР, отличившихся в нынешнем году (Т. ЕГОРОВА)

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