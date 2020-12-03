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Вести Кабардино-Балкария — 2020.12.03 14:25
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Вести Кабардино-Балкария — 2020.12.03 14:25
Вести Кабардино-Балкария — 2020.12.03 14:25
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Сегодня памятная дата России — День неизвестного солдата. Глава КБР Казбек Коков обратился по этому поводу к жителям республики
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