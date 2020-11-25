Вести Кабардино-Балкария — 2020.11.25 21:05

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.25

— Коронавирус уз зэрыц1алэм земыгъэубгъуным елэжьу къэрал Советым хэт гупым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.25

— Республикада земский доктор программа ишлейди

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.25

— Казбек Коков принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19

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