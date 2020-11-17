Вести Кабардино-Балкария — 2020.11.17 21:05

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.17

— УФ-м и премьер министр Мишустин Михайл 1э щ1идзащ щ1анлъэхэм милиард 62 сабий ахъшэу хуат1ыпщын папщ1э

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.17

— Нальчикде ич ишлени министерствону миграция управлениясына жангы мекям ачылгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.17

— 89 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР

Подробнее