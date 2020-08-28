Вести Кабардино-Балкария – 2020.08.28 21:05

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.28

— Щ1ыналъэхэм зегъэужьыным теухуауэ Урысей Правительственнэ комиссэм и зэ1ущ1эм хэтащ КъБм и 1ылщхьэ К1уэк1уэ Казбек.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.28

— Республиканы башчысы Казбек Коков РФ-ны правительствосуну комиссиясыны жыйылыууна къатышханды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.28

— В Нальчике прошло ежегодное Августовское совещание педагогов КБР.(Глава КБР К.Коков)

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.28

— Щ1ыналъэхэм зегъэужьыным теухуауэ Урысей Правительственнэ комиссэм и зэ1ущ1эм хэтащ КъБм и 1ылщхьэ К1уэк1уэ Казбек.

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