Вести Кабардино-Балкария – 2020.08.26 21:05

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.26

— Шмаков Михаил КъБ-м нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.26

— Республиканы башчысы Казбек Коков Россейни жалынчакъсыз профсоюзларыны федерациясыны таматасы Михаил Шмаков бла тюбешиу бардыргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.26

— Сегодня Казбек Коков провел рабочее совещание по готовности КБР к новому учебному году.

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