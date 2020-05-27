Вести Кабардино-Балкария — 2020.05.27 21:05
Главная » Вести Кабардино-Балкария — 2020.05.27 21:05 » Вести Кабардино-Балкария — 2020.05.27 21:05
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.27
— КъБ-м короновирус зи1эу къахутам и бжыгъэр 2509 мэхъу.
Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.27
— КъМ-ны женгил промышленностуну мюлклери маскала бла костюмла тигедиле.
Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.27
— За сутки в КБР подтвержден 87 случай заражения коронавирусом.
Радио КБР 15.00 kab – 2020.05.27
— КъБ-м короновирус зи1эу къахутам и бжыгъэр 2509 мэхъу.
Радио КБР 15.00 bal – 2020.05.27
— Россейни пенсия фондуну бёлюмлерине алгъадан жазылыргъа керекди.