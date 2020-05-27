Вести Кабардино-Балкария — 2020.05.27 21:05

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.27

— КъБ-м короновирус зи1эу къахутам и бжыгъэр 2509 мэхъу.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.27

— КъМ-ны женгил промышленностуну мюлклери маскала бла костюмла тигедиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.27

— За сутки в КБР подтвержден 87 случай заражения коронавирусом.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.05.27

— КъБ-м короновирус зи1эу къахутам и бжыгъэр 2509 мэхъу.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.05.27

— Россейни пенсия фондуну бёлюмлерине алгъадан жазылыргъа керекди.

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