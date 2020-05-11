Вести Кабардино-Балкария — 2020.05.11 14:25
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Радио КБР 15.00 kab – 2020.05.11
— КъБ-м уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным теухуауэ цIыху кIуапIэхэр октокоптеркIэ дезинфекцэ ящIыну я мурадщ.
Радио КБР 15.00 bal – 2020.05.11
— Коронавирусдан ауругъанлагъа энтда 80-адам къошулгъанды.
Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.11
— 80 случаев заражения коронавирусом зарегистриавано на текущие сутки в КБР.
Радио КБР 13.00 kab – 2020.05.11
— КъБ-м коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту иужь жэщ-махуэм къахутахэр цIыху 80 мэхъу.
Радио КБР 13.00 bal – 2020.05.11
— Бюгюн Владимир Путинни Коронавирусха жораланган кенгеш бардырлыкъды.