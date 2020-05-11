Вести Кабардино-Балкария — 2020.05.11 14:25

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.05.11

— КъБ-м уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным теухуауэ цIыху кIуапIэхэр октокоптеркIэ дезинфекцэ ящIыну я мурадщ.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.05.11

— Коронавирусдан ауругъанлагъа энтда 80-адам къошулгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.11

— 80 случаев заражения коронавирусом зарегистриавано на текущие сутки в КБР.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2020.05.11

— КъБ-м коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту иужь жэщ-махуэм къахутахэр цIыху 80 мэхъу.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2020.05.11

— Бюгюн Владимир Путинни Коронавирусха жораланган кенгеш бардырлыкъды.

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