Вести Кабардино-Балкария — 2020.04.08 20:45

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.08

— КъБ-м иджыри ц1ыхуипщ1ым короновирус я1эу къыщахутащ.

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