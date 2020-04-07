Вести Кабардино-Балкария — 2020.04.07 14:25
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— Нобэ илъэс 80 ирокъу УФ-м щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, тхак1уэ, журналист Мэзыхьэ Борис.
Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.07
— Республиканы коронавирусха къажау оператив штабындан билдиредиле.
Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.07
— В КБР зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом.
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