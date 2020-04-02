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Вести Кабардино-Балкария — 2020.04.02 20:45
»
Вести Кабардино-Балкария — 2020.04.02 20:45
Вести Кабардино-Балкария — 2020.04.02 20:45
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В республике борются с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и на уровне муниципалитетов. В нальчикских многоквартирных домах коммунального типа проводят обеззараживающие процедуры
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