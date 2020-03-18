Вести Кабардино – Балкария – 2020.03.18 20:45

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.18

— Урысейм, апхуэдэуи СНГ къэралыгъуэхэм Хэку зауэшхуэм хэк1уэдахэм я щ1ыхьк1э «фэеплъ хадэхэр» къыщызэрагъэпэщынущ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.03.18

— Конституциягъа тюрлениуле кийириуге жораланган битеуроссей референдум апрельни 22-не тохташдырылгъанды.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.18

— КБР в списке регионов с высокой готовностью к вспышке коронавируса.

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