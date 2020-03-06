Вести Кабардино – Балкария – 2020.03.06 17:00

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.06

— Адыгэбзэмк1э диктант ятхащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.03.06

— Мусукланы Алий конкуренцияны айнытыугъа жораланган кенгешни бардыргъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.06

— Школы Кабардино-Балкарии будут носить имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.03.06

— Республикэм и курыт еджап1эхэм Совет Союзым и л1ыхъужьхэм я ц1эхэр ф1ащыну къыхалъхьэ

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.03.06

— Мусукланы Алий конкуренцияны айнытыугъа жораланган кенгешни бардыргъанды

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