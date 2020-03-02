Вести Кабардино – Балкария – 2020.03.02 14:25

Поделиться:

2.03 Pamjatnik Mechievu
Новости

В Нальчике открыт монумент Кязиму Мечиеву

Сегодня в Долинске открыли новый монумент классику, основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву. В торжественной церемонии приняли участие Глава республики Казбек …

Подробнее

2.03 Maslenica
Новости

В Прохладном ели блины и провожали Масленицу

У православных верующих начался Великий пост — самый продолжительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Воздержанием от …

Подробнее

2.03 Matkapital
Новости

Программа маткапитала продолжает действовать

В России расширили действие программы материнского капитала. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ закрепил предложения, которые глава государства обозначил в …

Подробнее