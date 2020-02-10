Вести Кабардино – Балкария – 2020.02.10 14:25
Главная » Вести Кабардино – Балкария – 2020.02.10 14:25 » Вести Кабардино – Балкария – 2020.02.10 14:25
Related Posts
Последние записи
- В городе Болгар Республики Татарстан под председательством первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко состоялось заседание попечительского совета Болгарской исламской академии.
- Реализацию республиканского закона «О развитии горнолыжного туризма на территории КБР» обсудили на выездном заседании президиума Парламента в Эльбрусском районе в рамках «правительственного часа».
- На Эльбрусе завершился Кубок России по горнолыжному спорту
- В столице республики завершаются ремонтные работы на магистральной теплотрассе.
- Памяти героев локальных войн и конфликтов…