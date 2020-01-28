Вести Кабардино – Балкария – 2020.01.28 17:00

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.01.28

— Китайм къыщек1уэк1 коронавирус уз зэрыц1алэм къыхэк1ыу Узыншагъэр хъумэнымк1э дунейпсо организацэм ц1ыхухэм сакъыну чэнджэщ ярет

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Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.01.28

— Юрий Чайка- ич ишле министерствону ШКФО баш управлениясыны коллегиясыны ишине къатышханды

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2020.01.28

— Началась весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности

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