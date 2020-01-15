Вести Кабардино — Балкария — 2020.01.15 17:00

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Радио КБР 18.00 kab — 2020.01.15

— «Урысейркъэраллъэрызехьэущытым и закъуэкъым, ат1э абы щыпсэу ц1ыхухэми апхуэдэхэхъуэрэ абы пэджэж гъащ1эрэ

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2020.01.15

— Бюгюн Россейни Президенти къырал жыйылыугъа тёрели Посланиясын этгенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2020.01.15

— Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к федеральному собранию России.

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