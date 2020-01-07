Вести Кабардино – Балкария – 2020.01.07 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2020.01.06

— Бэрбэч Аскер къырагъэблагъэж.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2020.01.06

— Атажукино элде маданият юй хайырланыргъа берилгенди.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2020.01.06

— В Чегемском районе восстановлен повреждённый участок газопровода.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2020.01.06

— Бэрбэч Аскер къырагъэблагъэж.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2020.01.06

— Атажукино элде маданият юй хайырланыргъа берилгенди.

Подробнее