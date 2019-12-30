Вести Кабардино — Балкария – 2019.12.30 14:00

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Радио КБР 11.00 kab — 2019.12.31

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм илъэсыщ1эмк1э ехъуэхъуащ.

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Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2019.12.31

— Правительствону юйюнде республиканы баш ёлкасына окъуучуланы чакъыргъандыла.

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Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.31

— На курорте «Приэльбрусье» ведется круглосуточное дежурство МЧС.

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Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2019.12.31

— «Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыныр теухуащ Илъэсыщ1э къэблагъэм. Адыгэ редакцэм къыбгъэдэк1 гушы1эхэмрэ макъамэ дахэхэмрэ

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Радио

Радио КБР 07.10 bal — 2019.12.31

— «Малкъар тангла»- информация-музыка бериу.

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