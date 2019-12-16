Вести Кабардино – Балкария – 2019.12.16 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.16

— КъБ-м и журналистхэм я зэгухьэныгъэм и Президиумым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.12.16

— Эльбрусдагъы къар юзюлюуге къажау сюелген отряд къышха хазырды.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.12.16

— Сегодня состоялось заседание президиума Союза журналистов КБР, на котором были подведены итоги ушедшего года и намечены планы на 2020 …

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