Вести Кабардино — Балкария – 2019.09.08 21:05
Главная » Вести Кабардино — Балкария – 2019.09.08 21:05 » Вести Кабардино — Балкария – 2019.09.08 21:05
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab – 2020.09.08
— Иужьрей жэщ-махуэм КОВИД-19 вирусыр къеуэл1ауэ иджыри ц1ыху 33 къахутащ, дегъащ1э оперативнэ штабым.
Радио КБР 18.00 bal – 2020.09.08
— КъМ-ны эл мюлк продукциясын экспортха чыгъарыу жаны бал амалла этиледиле.
Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.08
— 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.