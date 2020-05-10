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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ – 2020.05.10
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ – 2020.05.10
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ – 2020.05.10
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Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отдал дань глубокого уважения памяти погибших воинов и возложил цветы к Мемориалу «Вечный огонь Славы» в Нальчике
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«КБР: день за днем». Итоговая информационная программа. – 2020.05.10
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