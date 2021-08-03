Прямая линия с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.
Главная » Прямая линия с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. » Прямая линия с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.03
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха нобэ ек1уэк1ащ. (Къарэ Ратмир – республикэ …
Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.03
— Казбек Коковну тюзюнлей эфири бла байламлы оюмла
Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.03
— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в прямомом эфире ответил на вопросы граждан