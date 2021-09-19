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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ – 2021.09.19
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ – 2021.09.19
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ – 2021.09.19
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Голосование длится три дня, и после каждого бюллетени, в которых избиратели поставили свои отметки, опечатывают
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