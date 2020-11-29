МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ – 2020.11.29

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.27

— Республикэм и муниципальнэ район, къалэ округхэм къабгъэдэк1 анэ быныф1эхэм видеоконференсвязыр къигъэсэбэпу захуигъэзащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.27

— Владимир Путинни Уллу пресс-конференциясы декабрь айны 17-де боллукъду

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.27

— 92 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР

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