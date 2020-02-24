«Жаркий полдень». – 2020.02.24

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.02.24

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек Хэкум и хъумак1уэм и махуэм ирихьэл1эу яхуэзащ Хэку зауэшхуэм и ветеран зыбжанэм.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.02.24

— Казбек Коков Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде ветеранла бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.02.24

— Власти направят более 380 млн рублей на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии в 2020 году.

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.02.24

— Хэкум и хъумак1уэм и махуэм и щ1ыхьк1э нобэ ди къэралым мылэжьэгъуэ махуэу щагъэуващ.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.02.24

— Казбек Коков Ата журтну къоруулаучуну кюню бла алгъышлагъанды.

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