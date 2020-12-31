Главная
Новости
Вести КБР
Вести КБР
Вести КБР прямой эфир
Жангылыкъла
ХъыбарыщIэхэр
Утро
Россия 24
Радио
Радио КБР
Радио России КБР онлайн
Программа передач Радио России с 28.12.2020 г.
Передачи
Главная тема
Чужих детей не бывает
Чтобы помнили
«Без фальши»
Вчера. Сегодня. Завтра.
ВОЯЖ: видя облик, я живу
Двое в каноэ
Знак вопроса
Созвездие
На страже эфира
Письма победы
Имена
Следы времени
Личность и время
Нальчик PRO
Наше наследие
Отцы и дети
Обычная история
Портрет в интерьере
Следы времени
Аграрий
В мире спорта
Литературные встречи
Ретро-ТВ
Простые люди
Дежурная часть
Уроки географии
Пора завтракать
Семейный альбом
Сегодня в меню
Курс на победу
Твой мир
«Профессионалы»
Азбука жизни
Диалог в партере
Территория музыки
Экология литературы
Я свидетельствую
Вдох выдох
Разное
Один день из частной жизни
Мысли вслух
Как живешь, село?
Спросите доктора
«Забвению не подлежит»
О компании
Контакты
Главная
»
«За семь часов до Нового Года» – 2020.12.31
»
«За семь часов до Нового Года» – 2020.12.31
«За семь часов до Нового Года» – 2020.12.31
Предыдущий
Активисты арт-проекта «Таврида» совместно с движением «Волонтеры культуры» запустили в соцсетях музыкальную акцию «Пять минут до Нового года»
Следующий
«Смех и не грех» – 2021.01.01
Поделиться:
Related Posts
Новости
Большим подспорьем для молодых матерей Терскола станет новый ясельный блок, открытый накануне при поселковой школе
Подробнее
Новости
Пять пожаров и одна автоавария – такие происшествия случились в республике в первый день нового года
Подробнее
Новости
Нальчикское отделение «Единой России» передало праздничные торты сотрудникам госпиталя особо опасных инфекций при первой горбольнице
Подробнее
Новости
Эпидситуация по COVID-19
Подробнее
Новости
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал в центральные и районные медучреждения республики автомобили неотложной помощи
Подробнее
Вести КБР
Вести Кабардино-Балкария — 2021.01.01 21:10
Подробнее
Последние записи
Большим подспорьем для молодых матерей Терскола станет новый ясельный блок, открытый накануне при поселковой школе
Пять пожаров и одна автоавария – такие происшествия случились в республике в первый день нового года
Нальчикское отделение «Единой России» передало праздничные торты сотрудникам госпиталя особо опасных инфекций при первой горбольнице
Эпидситуация по COVID-19
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал в центральные и районные медучреждения республики автомобили неотложной помощи