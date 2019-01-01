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«Спортивная мельница». — 2019.12.20
»
«Спортивная мельница». — 2019.12.20
«Спортивная мельница». — 2019.12.20
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В Доме Правительства под председательством Главы КБР Казбека Кокова состоялось совместное заседание постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.
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