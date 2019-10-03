«Шаг в мой мир». — 2019.10.03
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Радио КБР 13.00 kab — 2019.10.03
— Республикэм и Парламентым и депутатхэм КъБ-м и 1этащхьэр щыхах зэ1ущ1э зэхэтщ.
Радио КБР 13.00 bal — 2019.10.03
— Бюгюн депутатла КъМ-ны башчысын айырадыла.
Радио КБР 13.00 rus — 2019.10.03
— Главу КБР выбирают сегодня. (ЗАПИСЬ: К.Коков, врио главы КБР).
Радио КБР 11.00 kab — 2019.10.03
— Мы дакъикъэхэм КъБ-м и Правительствэм и унэм щок1уэк1 щ1ыналъэ и унафэщ1ыр хихыным теухуа Парламентым и зэ1у1щ1э.