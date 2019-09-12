«Шаг в мой мир». — 2019.09.12

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Радио КБР 13.00 kab — 2019.09.12

— Шынагъуэншагъэм, социальнэ экономикэ зыужьыныгъэм теухуауэ Правительствэм и унэм зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.

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Радио

Радио КБР 13.00 bal — 2019.09.12

— Казбек Коков экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну соруулары бла байламлы кенгеш бардыргъанды.

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Радио

Радио КБР 13.00 rus — 2019.09.12

— Правительство РФ подготовило проект о предоставлении КБР межбюджетного трансферта на завершение ремонта Нацмузея.

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Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2019.09.12

— Р-ны башчысында низамны сакълау жаны бла советни жыйылыуу болгъанды.

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