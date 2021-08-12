«Самое время» rus – 2021.08.12

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.12

— Льготэ зи1эхэм папщ1э КъБ-м милуани 5,5 къыхуаут1ыпщынущ

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2021.08.12

— Казбек Коков муниципал сагъат бардыргъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2021.08.12

— Оперативный штаб в КБР напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики от коронавируса

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