«РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ» rus – 2021.06.16

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.06.16

— УФ-м и Президент Путин Владимир министерствэ, ведомствэхэм пщэрылъ ящищ1ащ Урысейпсо къыхэтхык1ыр жэпуэгъуэ мазэм ягъэ1эпхъуэну

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Радио КБР 15.00 bal – 2021.06.16

— Россейлиле солургъа «Нальчик» къырал курортха аслам келип башлагъандыла

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Радио КБР 15.00 rus – 2021.06.16

— КБР готова к переписи населения, которая пройдет в октябре этого года

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