«Разговор начистоту». – 2020.04.08

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.08

— КъБ-м иджыри ц1ыхуипщ1ым короновирус я1эу къыщахутащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.08

— Республиканы башчысы Казбек Коков РФ-ны правительствосуну транспорт министири Евгений Дитрих бла видеотюбешиу бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.08

— Сегодня Владимир Путин провел селекторное совещание с губернаторами.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.04.08

— КъБ-м иджыри ц1ыхуипщ1ым короновирус я1эу къыщахутащ.

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