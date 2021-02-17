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«Разговор начистоту» – 2021.02.17
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«Разговор начистоту» – 2021.02.17
«Разговор начистоту» – 2021.02.17
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Сегодня Казбек Коков провел совещание с участием председателя Правительства КБР Алия Мусукова и министра здравоохранения Рустама Калибатова по вопросу распределения федеральных субсидий на нужды здравоохранения республики
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