Радио КБР 18.20 rus – 2021.10.18
— Сегодня, в Кабардино-Балкарию прибыл Полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
— Сегодня, состоялась двусторонняя встреча Главы КБР Казбека Кокова и Полпреда Юрия Чайки.
— В Овальном зале Дома правительства, где традиционно проводятся значимые для республики собрания, вспоминали первого Президента КБР . Юрий Виктор Чайка зачитал приветственный адрес
от имени Президента России Владимира Путина. ( ЮРИЙ ЧАЙКА- Полномочный представитель Президента РФ в СКФО).
— Родителям-пенсионерам устанавливается доплата на иждивенцев.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.20 rus – 2021.10.18

— Сегодня, в Кабардино-Балкарию прибыл Полномочный

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.15 bal – 2021.10.18

— Правительствону юйюнде Валерий Коковну 80-жыллыгъына аталгъан

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 kab – 2021.10.18

— КъБ-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерий къызэралъхурэ

Подробнее