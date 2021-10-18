Радио КБР 18.20 rus – 2021.10.18

— Сегодня, в Кабардино-Балкарию прибыл Полномочныйпредставитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.— Сегодня, состоялась двусторонняя встреча Главы КБР Казбека Кокова и Полпреда Юрия Чайки.— В Овальном зале Дома правительства, где традиционно проводятся значимые для республики собрания, вспоминали первого Президента КБР . Юрий Виктор Чайка зачитал приветственный адресот имени Президента России Владимира Путина. ( ЮРИЙ ЧАЙКА- Полномочный представитель Президента РФ в СКФО).— Родителям-пенсионерам устанавливается доплата на иждивенцев.