Радио КБР 18.20 rus – 2021.10.18
— Сегодня, в Кабардино-Балкарию прибыл Полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
— Сегодня, состоялась двусторонняя встреча Главы КБР Казбека Кокова и Полпреда Юрия Чайки.
— В Овальном зале Дома правительства, где традиционно проводятся значимые для республики собрания, вспоминали первого Президента КБР . Юрий Виктор Чайка зачитал приветственный адрес
от имени Президента России Владимира Путина. ( ЮРИЙ ЧАЙКА- Полномочный представитель Президента РФ в СКФО).
— Родителям-пенсионерам устанавливается доплата на иждивенцев.