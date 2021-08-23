Радио КБР 18.10 rus – 2021.08.23

— В Нальчике на базе Первой Городской больницы готовят резервный госпиталь для больных короновирусом (ЗАПИСЬ: Рустам Калибатов)— В Нижнем Череке приступили к капитальному ремонту школы (ЗАПИСЬ: Лина Кишукова).— В КБР завершился межрегиональный этап проекта «Школа туризма и краеведения» (ЗАПИСЬ: Тенгиз Мокаев).— В Отделении Пенсионного фонда РФ по КБР жителям республики рекомендовали заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет (ЗАПИСЬ: Зарета Алоева).