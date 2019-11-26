Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.26

— Минприроды проконтролирует ликвидацию мусорных полигонов в отстающих регионах РФ.— В КБГУ пройдет региональный образовательный форум «Медиабезопасность молодежи КБР. Противодействие деструктивным явлениям в молодежной среде».(Руководитель пресс-службы КБГУ:М.Сенич.)— МЧС РФ по КБР проводит проверку спецподразделений .( Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР: К.Беров.)— Открытие горнолыжного сезона на курорте «Эльбрус» перенесено на более поздний срок.